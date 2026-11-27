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На Прикарпатті засніжило, тож на дорогах області працює 41 одиниця спецтехніки. Ще одна машина перебуває на чергуванні

Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

За інформацією служби, в регіоні продовжує сніжити, однак проїзд автошляхами наразі забезпечений.

Особливу увагу дорожники приділяють гірським перевалам, крутим спускам і підйомам.

Водіїв закликають бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості та надавати перевагу в русі дорожній спецтехніці.

Як відомо, в ніч на 27 листопада та вранці Прикарпаття накрив рясний снігопад, а синоптики попереджають про збереження складних погодних умов протягом усієї доби.

Найінтенсивніші опади зафіксували в гірських районах, зокрема у Верховині. Станом на ранок 27 листопада на горі Піп Іван хмарно, температура становить -4°C, вітер західний (3 м/с), спостерігається значний сніговий покрив та обмежена видимість.

Нагадаємо, раніше у ДСНС попередили, що в чотирьох областях України 27–28 листопада очікуються значний снігопад та ожеледиця на дорогах. Через погіршення погодних умов синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. Значний сніг прогнозують у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.