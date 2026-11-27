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На Прикарпатье заснежило, так что на дорогах области работает 41 единица спецтехники. Еще одна машина находится на дежурстве

Об этом сообщила Служба обновления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

По информации службы, в регионе продолжает снижать, однако проезд по автодорогам сейчас обеспечен.

Особое внимание дорожники уделяют горным перевалам, крутым спускам и подъемам.

Водителей призывают быть внимательными за рулем, соблюдать безопасную скорость и отдавать предпочтение в движении дорожной спецтехнике.

Как известно, в ночь на 27 ноября и утром Прикарпатья накрыл обильный снегопад, а синоптики предупреждают о сохранении сложных погодных условий на протяжении всех суток.

Самые интенсивные осадки зафиксировали в горных районах, в частности, в Верховине. На утро 27 ноября на горе Поп Иван облачно, температура составляет -4°C, ветер западный (3 м/с), наблюдается значительный снежный покров и ограниченная видимость.

Напомним, ранее в ГСЧС предупредили, что в четырех областях Украины 27-28 ноября ожидаются значительный снегопад и гололедица на дорогах. Из-за ухудшения погодных условий синоптики объявили желтый уровень опасности. Обильный снег прогнозируют во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.