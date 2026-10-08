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08 жовтня 2026, 20:13

16-річний "кур’єр" виманив у літнього подружжя $12 тисяч за "лікування сина"

08 жовтня 2026, 20:13
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Фото: поліція Івано-Франківської області
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Поліцейські Івано-Франківщини скерували до суду обвинувальний акт щодо 16-річного жителя Чернівецької області, якого підозрюють в участі у шахрайській схемі

Про це повідомила поліція Івано-Франківської област, передає RegioNews .

За даними слідства, юнак забрав у літнього подружжя з Коломийщини 12 тисяч доларів США, повіривши шахраям, які повідомили, що їхній син нібито потрапив у ДТП за кордоном і потребує термінового лікування.

За даними поліції, у липні неповнолітній через месенджер почав спілкуватися з невідомою людиною, яка запропонувала йому заробіток. Його завданням було забирати гроші у потерпілих та передавати їх іншим учасникам схеми. За це йому обіцяли 20% від отриманих коштів.

Як встановили правоохоронці, хлопець знав, що гроші отримуватиме шляхом обману.

Схема передбачала телефонні дзвінки людям із повідомленнями про нібито ДТП за участю їхніх родичів. Потерпілих переконували, що їхня близька людина отримала тяжкі травми та потребує термінового лікування, після чого вимагали передати значну суму грошей.

25 липня 16-річний "кур’єр" приїхав до одного із сіл Коломийського району, де проживають 79-річний чоловік та його 74-річна дружина.

Перед цим шахраї зателефонували подружжю та повідомили, що їхній син нібито потрапив у ДТП за кордоном, зазнав тяжких травм і потребує невідкладної медичної допомоги.

Невдовзі до будинку потерпілих прийшов неповнолітній, який представився працівником правоохоронного органу. Не перевіривши отриману телефоном інформацію, подружжя передало йому 12 тисяч доларів США.

Після отримання грошей юнак повернувся до Івано-Франківська. За вказівками спільників він переказав 9500 доларів на визначений ними криптогаманець. Рештою коштів, за даними слідства, неповнолітній розпорядився самостійно.

Загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить близько 540 тисяч гривень.

Поліцейські зібрали докази та повідомили неповнолітньому про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.

Наразі досудове розслідування щодо 16-річного учасника схеми завершене, а обвинувальний акт скерували до суду. Правоохоронці продовжують встановлювати інших учасників шахрайської схеми.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.

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