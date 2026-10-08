00:35  08 октября
Россияне атаковали бизнес жены Дмитрия Кулебы
10:21  08 октября
Во Львовской области столкнулись Kia и микроавтобус: погибла водитель
11:26  08 октября
В Киеве дрон попал в четырехэтажное здание магазина
UA | RU
UA | RU
08 октября 2026, 20:13

16-летний "курьер" выманил у пожилых супругов $12 тысяч за "лечение сына"

08 октября 2026, 20:13
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Ивано-Франковской области
Читайте також
українською мовою

Полицейские Ивано-Франковской области направили в суд обвинительный акт в отношении 16-летнего жителя Черновицкой области, подозреваемого в участии в мошеннической схеме

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

По данным следствия, юноша забрал у пожилых супругов из Коломыйщины 12 тысяч долларов США, поверив мошенникам, которые сообщили, что их сын якобы попал в ДТП за границей и нуждается в срочном лечении.

По данным полиции, в июле несовершеннолетний из-за мессенджера начал общаться с неизвестным человеком, который предложил ему заработок. Его задачей было забирать деньги у потерпевших и передавать их другим участникам схемы. За это ему обещали 20% полученных средств.

Как установили правоохранители, парень знал, что деньги будет получать обманным путем.

Схема предусматривала телефонные звонки людям с сообщениями о якобы ДТП с участием их родственников. Пострадавшие убеждали, что их близкий человек получил тяжелые травмы и нуждается в срочном лечении, после чего потребовали передать значительную сумму денег.

25 июля 16-летний "курьер" приехал в одно из сел Коломыйского района, где проживают 79-летний мужчина и его 74-летняя жена.

Перед этим мошенники позвонили супругам и сообщили, что их сын якобы попал в ДТП за границей, получил тяжелые травмы и нуждается в неотложной медицинской помощи.

Вскоре в дом потерпевших пришел несовершеннолетний, представившийся работником правоохранительного органа. Не проверив полученную по телефону информацию, супруги передали ему 12 тысяч долларов США.

После получения денег юноша вернулся в Ивано-Франковск. По указаниям сообщников он перевел 9500 долларов на определенный ими криптогаманец. Остальными средствами, по данным следствия, несовершеннолетний распорядился самостоятельно.

Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет около 540 тысяч гривен.

Полицейские собрали доказательства и сообщили несовершеннолетнему о подозрении по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество.

В настоящее время досудебное расследование по 16-летнему участнику схемы завершено, а обвинительный акт направили в суд. Правоохранители продолжают устанавливать других участников мошеннической схемы.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
мошенники Ивано-Франковская область
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
У этой войны ровно два открытых финала
08 октября 2026, 22:15
Госизмена и шпионаж: на Киевщине девушка осуждена на 15 лет тюрьмы
08 октября 2026, 21:57
Сотни дронов и ракет: как РФ планирует уничтожить энергосистему Украины перед зимой
08 октября 2026, 21:50
Графики отключений на пятницу: в Укрэнерго предупредили о свете 9 октября
08 октября 2026, 21:35
В Бердичеве школьница подорвала обучающую гранату в укрытии гимназии
08 октября 2026, 21:27
В Одесской области за доллары "проводили" мужчин за границу
08 октября 2026, 21:05
Переправляли мужчин через лес в Румынию: пяти участникам схемы грозит до 9 лет
08 октября 2026, 20:50
Европротокол теперь можно оформить в "Дии: в МВД назвали условия
08 октября 2026, 19:57
15 лет за решеткой: агент ФСБ наводил российские ракеты на ПВО Одесщины
08 октября 2026, 19:43
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Все публикации »
Остап Дроздов
Николай Княжицкий
Виктор Шлинчак
Все блоги »