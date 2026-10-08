16-летний "курьер" выманил у пожилых супругов $12 тысяч за "лечение сына"

Фото: полиция Ивано-Франковской области

Полицейские Ивано-Франковской области направили в суд обвинительный акт в отношении 16-летнего жителя Черновицкой области, подозреваемого в участии в мошеннической схеме

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

По данным следствия, юноша забрал у пожилых супругов из Коломыйщины 12 тысяч долларов США, поверив мошенникам, которые сообщили, что их сын якобы попал в ДТП за границей и нуждается в срочном лечении.

По данным полиции, в июле несовершеннолетний из-за мессенджера начал общаться с неизвестным человеком, который предложил ему заработок. Его задачей было забирать деньги у потерпевших и передавать их другим участникам схемы. За это ему обещали 20% полученных средств.

Как установили правоохранители, парень знал, что деньги будет получать обманным путем.

Схема предусматривала телефонные звонки людям с сообщениями о якобы ДТП с участием их родственников. Пострадавшие убеждали, что их близкий человек получил тяжелые травмы и нуждается в срочном лечении, после чего потребовали передать значительную сумму денег.

25 июля 16-летний "курьер" приехал в одно из сел Коломыйского района, где проживают 79-летний мужчина и его 74-летняя жена.

Перед этим мошенники позвонили супругам и сообщили, что их сын якобы попал в ДТП за границей, получил тяжелые травмы и нуждается в неотложной медицинской помощи.

Вскоре в дом потерпевших пришел несовершеннолетний, представившийся работником правоохранительного органа. Не проверив полученную по телефону информацию, супруги передали ему 12 тысяч долларов США.

После получения денег юноша вернулся в Ивано-Франковск. По указаниям сообщников он перевел 9500 долларов на определенный ими криптогаманец. Остальными средствами, по данным следствия, несовершеннолетний распорядился самостоятельно.

Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет около 540 тысяч гривен.

Полицейские собрали доказательства и сообщили несовершеннолетнему о подозрении по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество.

В настоящее время досудебное расследование по 16-летнему участнику схемы завершено, а обвинительный акт направили в суд. Правоохранители продолжают устанавливать других участников мошеннической схемы.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.