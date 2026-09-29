Удар по бізнес-центру у Дніпрі: що відомо про постраждалих
У лікарнях Дніпра залишаються троє поранених внаслідок атаки на середмістя 28 вересня
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Госпіталізовані троє жінок віком 31, 45 та 48 років. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.
Постраждалі отримують усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, 28 вересня, близько 11:20 ворог ударив по бізнес-центру у середмісті Дніпра. Загинули троє людей, ще 21 людина постраждала.
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