У Рівному 9-річний хлопчик потрапив під колеса авто
У Рівному під колеса авто потрапив малолітній хлопчик. ДТП сталася 28 вересня близько 17:30 на вулиці Дубенській
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За попередніми даними слідства, 63-річний водій автомобіля Opel Vivaro допустив наїзд на 9-річного хлопчика. Дитина вийшла на пішохідний перехід на заборонений сигнал світлофора.
Постраждалого доправили до Рівненської обласної дитячої лікарні. Медики діагностували у хлопчика перелом трьох пальців ноги та забої.
Водій, за даними поліції, був тверезим.
За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування. Обставини аварії встановлюють.
Нагадаємо, у Костополі Рівненської області внаслідок ДТП травмувалася 7-річна дівчинка. Водійка автомобіля Audi під час повороту праворуч не пропустила малолітню пішохідку та допустила наїзд на неї. Дівчинка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.