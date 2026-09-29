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У Рівному 9-річний хлопчик потрапив під колеса авто
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29 вересня 2026, 08:13

У Рівному 9-річний хлопчик потрапив під колеса авто

29 вересня 2026, 08:13
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Фото: Національна поліція
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У Рівному під колеса авто потрапив малолітній хлопчик. ДТП сталася 28 вересня близько 17:30 на вулиці Дубенській

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними слідства, 63-річний водій автомобіля Opel Vivaro допустив наїзд на 9-річного хлопчика. Дитина вийшла на пішохідний перехід на заборонений сигнал світлофора.

Постраждалого доправили до Рівненської обласної дитячої лікарні. Медики діагностували у хлопчика перелом трьох пальців ноги та забої.

Водій, за даними поліції, був тверезим.

За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування. Обставини аварії встановлюють.

Нагадаємо, у Костополі Рівненської області внаслідок ДТП травмувалася 7-річна дівчинка. Водійка автомобіля Audi під час повороту праворуч не пропустила малолітню пішохідку та допустила наїзд на неї. Дівчинка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

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