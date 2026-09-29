Фото: поліція

ДТП сталася 28 вересня близько 10:30 на трасі "Київ–Чоп" поблизу села Луб’яна Стрийського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися автомобілі Land Rover Discovery під керуванням 43-річного мешканця району та Opel Zafira, за кермом якого перебував 65-річний киянин.

Внаслідок аварії троє пасажирів Opel Zafira – жінки віком 51 і 70 років та 65-річний чоловік (всі жителі Київщини) – дістали травми та були госпіталізовані. Попри зусилля медиків, 70-річна жінка померла в лікарні.

За фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, ввечері 27 вересня на Львівщині на об'їзній зіткнулися легковики. Одна людина загинула, ще дві – дістали травми.