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28 серпня 2026, 14:59

Зіткнення авто та мотоцикла на Рівненщині: двоє неповнолітніх у реанімації

28 серпня 2026, 14:59
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Фото: Національна поліція
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У Клевані на Рівненщині сталася ДТП за участю автомобіля та мотоцикла. Внаслідок аварії постраждали двоє неповнолітніх – 17-річна мотоциклістка та її 14-річна пасажирка. Обидві перебувають у реанімації

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 27 серпня близько 19:10 на вулиці Залізничній.

За попередніми даними, 48-річний водій автомобіля ЗАЗ "Славута", виконуючи поворот ліворуч, не переконався у безпечності маневру та не надав переваги в русі. Унаслідок цього він зіткнувся із зустрічним мотоциклом Loncin, яким керувала 17-річна місцева жителька.

У мотоциклістки медики діагностували множинні травми. Її 14-річна пасажирка отримала мозковий крововилив. Обидві неповнолітні госпіталізовані до реанімаційного відділення.

Водій автомобіля, за результатами огляду, був тверезий.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Зокрема, слідчі з’ясовують, чи була пасажирка мотоцикла в захисному шоломі.

Нагадаємо, на Львівщині підлітки на мотоциклі влетіли в іномарку. Внаслідок ДТП 16-річний пасажир мотоцикла травмувався, його госпіталізували медики.

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