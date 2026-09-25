11:45  25 вересня
У Житомирі легковик влетів у тролейбус та загорівся: є загиблі
08:26  25 вересня
Видавав позиції ЗСУ та готував удар по своїх: на Харківщині затримали агента ФСБ
01:35  25 вересня
Акторка Міла Сивацька розповіла, якими були пологи за кордоном
UA | RU
UA | RU
25 вересня 2026, 20:40

На Дубенщині у ДТП тяжко травмувався водій BMW

25 вересня 2026, 20:40
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Рівненської області
Читайте также
на русском языке

На Дубенщині 25 вересня сталася ДТП, унаслідок якої тяжко травмувався водій легкового автомобіля. Аварія сталася близько 12:00 на автодорозі "Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече" у селі Бірки

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

За попередніми даними слідства, 58-річний житель селища Смига, керуючи автомобілем BMW, не вибрав безпечної швидкості руху та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з вантажівкою Volvo з напівпричепом, за кермом якої перебував 59-річний житель Рівненщини.

Унаслідок зіткнення обидва транспортні засоби з’їхали в кювет.

Водія BMW із переломом кісток тазу та забоєм грудної клітки госпіталізували до лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчий розпочав досудове розслідування.

Попередньо встановлено, що обидва водії на момент ДТП були тверезими. У них відібрали біологічні зразки для проведення відповідних досліджень.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня на Вінниччині зіткнулися легковик та вантажівка. Загинули двоє маленьких дітей, ще троє людей отримали травми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП Рівненська область BMW
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
У "Оберезі" знайшли сотні фіктивних мобілізацій: підозри отримали керівники РТЦК
25 вересня 2026, 21:50
На Буковині мотоцикліст вирішив "поганяти" на зустрічці: його пасажирка постраждала
25 вересня 2026, 21:35
Окупанти атакували дроном ліцей на Київщині: сталася пожежа
25 вересня 2026, 21:26
На Львівщині чиновника міськради піймали на вимаганнях
25 вересня 2026, 21:15
Обчищав автівки військових та цивільних: у Харкові затримали серійного злодія з арсеналом боєприпасів
25 вересня 2026, 20:59
Прикордонники рознесли російські укриття та РЕБ
25 вересня 2026, 20:55
Чи відбудеться тристороння зустріч Трамп-Путін-Сі?
25 вересня 2026, 20:45
Забезпечував зв’язком ФСБ і Росгвардію: керівник телеком-компанії отримав 12 років тюрми
25 вересня 2026, 19:57
15 років тюрми за держзраду: інженер у Миколаєві намагався передати ФСБ секретні розробки
25 вересня 2026, 19:29
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Остап Дроздов
Всі блоги »