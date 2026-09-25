На Дубенщині у ДТП тяжко травмувався водій BMW

Фото: поліція Рівненської області

На Дубенщині 25 вересня сталася ДТП, унаслідок якої тяжко травмувався водій легкового автомобіля. Аварія сталася близько 12:00 на автодорозі "Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече" у селі Бірки

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За попередніми даними слідства, 58-річний житель селища Смига, керуючи автомобілем BMW, не вибрав безпечної швидкості руху та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з вантажівкою Volvo з напівпричепом, за кермом якої перебував 59-річний житель Рівненщини.

Унаслідок зіткнення обидва транспортні засоби з’їхали в кювет.

Водія BMW із переломом кісток тазу та забоєм грудної клітки госпіталізували до лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчий розпочав досудове розслідування.

Попередньо встановлено, що обидва водії на момент ДТП були тверезими. У них відібрали біологічні зразки для проведення відповідних досліджень.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня на Вінниччині зіткнулися легковик та вантажівка. Загинули двоє маленьких дітей, ще троє людей отримали травми.