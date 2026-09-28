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28 вересня 2026, 17:35

На Прикарпатті стались дві серйозні ДТП: є загиблий і четверо постраждалих

28 вересня 2026, 17:35
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Фото: поліція Івано-Франківської області
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На Прикарпатті протягом вихідних сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, у яких загинула одна людина та ще четверо отримали травми. Аварії сталися у Рожнятові та Биткові

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження.

Аварія сталася вночі 26 вересня у селищі Рожнятів. За попередніми даними поліції, 24-річний місцевий житель керував автомобілем Mercedes-Benz та рухався об’їзною дорогою у напрямку села Сваричів.

На заокругленій ділянці дороги водій не впорався з керуванням. Автомобіль виїхав за межі проїзної частини, з’їхав у кювет та перекинувся.

Внаслідок ДТП водій отримав травми. Його госпіталізували, однак медикам не вдалося його врятувати.

За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого.

Інша ДТП сталася 27 вересня близько 15:00 у селищі Битків Надвірнянського району.

За даними правоохоронців, 16-річний місцевий житель керував мотоциклом Lifan. На заокругленій ділянці дороги він не обрав безпечної швидкості, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Toyota. За кермом Toyota перебував 57-річний місцевий житель, який у цей момент здійснював поворот праворуч.

Після зіткнення мотоцикл врізався в автомобіль Mercedes-Benz, який рухався позаду Toyota у попутному напрямку. Надалі мотоцикліст наїхав на двох жінок, які перебували на узбіччі.

Унаслідок аварії 16-річного мотоцикліста з травмами госпіталізували. Також травмувалися його 27-річний пасажир та дві пішохідки віком 69 і 44 роки.

Водії Toyota та Mercedes-Benz були тверезими. У неповнолітнього мотоцикліста відібрали кров для встановлення стану сп’яніння.

За фактом цієї ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини обох аварій.

Нагадаємо, ввечері 27 вересня на Львівщині на об'їзній зіткнулися легковики. Одна людина загинула, ще дві – дістали травми.

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