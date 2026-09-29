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29 вересня 2026, 12:26

На Миколаївщині у річці знайшли тіло зниклого 11-річного хлопчика

29 вересня 2026, 12:26
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Фото: поліція
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Вранці 29 вересня у річці Південний Буг поблизу села Цвіткове Прибузької громади правоохоронці виявили тіло зниклого 11-річного хлопчика

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Дитину виявили під час обстеження акваторії з повітря за допомогою дрона, після чого рятувальники та поліцейські дістали тіло з води на плавзасобах.

Для встановлення остаточної причини смерті тіло хлопчика направили на судмедекспертизу.

Нагадаємо, 28 вересня мати дитини звернулася до поліції, повідомивши, що син пішов з дому та не повернувся. До пошуків залучили велику кількість сил: особовий склад поліції, Нацгвардію, рятувальників, кінологів зі службовими собаками та місцевих мешканців. Правоохоронці обстежили понад 10 кілометрів території, використовуючи тепловізори та безпілотники, проте врятувати дитину не вдалося.

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