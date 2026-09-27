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27 вересня 2026, 14:23

На Рівненщині п'яний водій BMW влаштував ДТП із п'ятьма авто

27 вересня 2026, 14:23
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Фото: Національна поліція
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У Вараші сталася ДТП за участю п'яти автомобілів. Аварія трапилася 25 вересня близько 16:40 у мікрорайоні Перемоги. Унаслідок ДТП ніхто не травмувався

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 50-річний водій BMW не вибрав безпечної швидкості, почав різко гальмувати та зіткнувся з попутним автомобілем Skoda Kodiaq.

Від удару Skoda Kodiaq виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з іншим автомобілем Skoda, який виїжджав із прилеглої вулиці.

Водночас BMW виїхав на територію паркувального майданчика, де зіткнувся з автомобілем KIA. Від удару KIA за інерцією в’їхав у припаркований ВАЗ.

Під час спілкування правоохоронці виявили у водія BMW ознаки алкогольного сп’яніння. Однак чоловік відмовився пройти огляд на місці за допомогою приладу "Драгер" або в медичному закладі.

Поліцейські склали на водія чотири адміністративні матеріали за ст. 124, ст. 130 та ч. 1, 2 ст. 126 КУпАП. Матеріали скерували до суду.

Нагадаємо, на Житомирщині зіткнулись 2 вантажівки та 2 іномарки. Рятувальники деблокували затиснутого водія одного з легковиків та передали його медикам. Загалом у ДТП постраждали шестеро людей. Серед них троє дітей

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