ЗСУ уразили ворожу РЛС "Каста", пункти управління дронами та склади боєприпасів
Протягом 28 вересня та в ніч на 29 вересня українські військові завдали ударів по військових об'єктах російських окупантів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
У Мангуші на Донеччині уразили радіолокаційну станцію 39Н6 "Каста".
У Кирносовому та Новоайдарі на Луганщині уразили пункти управління безпілотниками росіян.
Також бійці ЗСУ уразили ворожі склади боєприпасів у Луганської області, Новоєгорівці Харківської області та Качкарському Донецької області.
Крім того, у Комиш-Зорі Запорізької області був уражений склад матеріально-технічних засобів росіян.
Нагадаємо, протягом 27 вересня та в ніч на 28 вересня українські військові уразили "Панцирь-С2", пункти управління БпЛА та склади боєприпасів ворога.
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