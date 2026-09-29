РЛС "Каста". Фото: з відкритих джерел

Протягом 28 вересня та в ніч на 29 вересня українські військові завдали ударів по військових об'єктах російських окупантів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У Мангуші на Донеччині уразили радіолокаційну станцію 39Н6 "Каста".

У Кирносовому та Новоайдарі на Луганщині уразили пункти управління безпілотниками росіян.

Також бійці ЗСУ уразили ворожі склади боєприпасів у Луганської області, Новоєгорівці Харківської області та Качкарському Донецької області.

Крім того, у Комиш-Зорі Запорізької області був уражений склад матеріально-технічних засобів росіян.

Нагадаємо, протягом 27 вересня та в ніч на 28 вересня українські військові уразили "Панцирь-С2", пункти управління БпЛА та склади боєприпасів ворога.