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31 серпня 2026, 18:24

У Херсоні викрили "стрілків" окупаційної залізниці

31 серпня 2026, 18:24
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Фото: Херсонська обласна прокуратура
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Двом жителям Херсона заочно повідомили про підозру у добровільній участі в незаконному воєнізованому формуванні, створеному на тимчасово окупованій території України. Йдеться про 50-річного та 61-річного чоловіків

Про це повідмила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

За даними слідства, після захоплення Херсона окупаційна влада створила в місті незаконне воєнізоване формування — так званий "Херсонский отряд военизированной охраны", який діяв у складі незаконного "Государственного унитарного предприятия "Херсонская железная дорога”".

Слідство встановило, що обоє чоловіків добровільно вступили до цього формування та погодилися працювати на окупаційну владу.

Один із підозрюваних не пізніше липня 2022 року почав виконувати обов’язки так званого "стрелка отряда военизированной охраны". Інший приєднався до незаконного формування не пізніше червня 2022 року та також обійняв посаду "стрелка".

За версією слідства, чоловіки усвідомлювали, що Херсон тимчасово окупований російськими військами, однак добровільно погодилися брати участь у діяльності створеного окупантами формування та діяли на користь ворога.

Їм інкримінують частину 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України — добровільну участь громадянина України в незаконному збройному чи воєнізованому формуванні, створеному на тимчасово окупованій території України.

Нагадаємо, що правоохоронці встановили ще одного військовослужбовця Росгвардії, причетного до незаконного утримання та катування цивільного чоловіка під час окупації Херсона. Йому заочно повідомили про підозру.

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