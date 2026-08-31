Фото: поліція

ДТП сталася 30 серпня близько 16:20 на вулиці Зубрівській у Львові

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними правоохоронців, 68-річний водій автобуса намагався уникнути зіткнення з легковиком, який раптово виїхав перед ним, та врізався в електроопору.

На момент аварії у салоні автобуса перебували дев'ять пасажирів. Троє з них отримали травми: 17-річна дівчина, 45-річна жінка та 54-річний чоловік. Їх доставили до лікарні.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, вдень 30 серпня на Львівщині на трасі зіткнулися легковик та вантажівка. Внаслідок ДТП постраждали жінка та дві дитини.