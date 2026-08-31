На Харківщині медсестра торгувала відстрочкою від мобілізації

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У Харківській області викрили медсестру, яка організувала корупційну схему. Вона продавала висновок про потребу в догляді для відстрочки від мобілізації

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

На початку травня у Богодухові чоловік звернувся до лікарні, щоб з’ясувати порядок повторного проходження лікарсько-консультативної комісії для своєї літньої матері, яка має інвалідність II групи. Жінка не може самостійно пересуватись, тому вона мала отримати офіційне підтвердження потреби в постійному сторонньому догляді. Цей документ для чоловіка міг бути підставою для відстрочки від призову.

Проте медсестра запевнила чоловіка, що нібито має зв'язки серед членів комісії та може посприяти у безперешкодному отриманні необхідного документу. За свою "допомогу" вона просила 1 700 доларів. Вона також тиснула на нього тим, що нібито без вчасного отримання висновку чоловік втратить законне право на відстрочку від мобілізації та буде негайно призваний до війська.

Наразі медсестра визнала вину. Вона також перерахувала 180 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Найближчим часом вона постане перед судом.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.