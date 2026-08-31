Зіткнення легковика з вантажівкою на Львівщині: постраждали жінка та дві дитини
ДТП сталася 30 серпня близько 14:15 на трасі "Київ–Чоп" у селі Зубра Львівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зіткнулися автомобіль Opel під керуванням 36-річного жителя Шептицького району та вантажівка Renault T430, за кермом якого перебував 37-річний мешканець Волині.
Внаслідок зіткнення травми отримали троє пасажирок легковика – 38-річна жінка та дві дівчини віком 13 і 16 років (усі мешканки Шептицького району). Постраждалих госпіталізували.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, вранці 29 серпня на Львівщині поліцейський на BMW збив велосипедиста. Від отриманих травм чоловік помер на місці.
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