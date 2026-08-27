Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На вулиці Зелений Гай 15-річна дівчина за кермом квадроцикла Bashan 330 Explorer EFI не впоралася з керуванням, з'їхала з дороги та врізалася в бетонний стовп.

Від отриманих травм кермувальниця загинула на місці події, а її 15-річну пасажирку госпіталізували до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 24 серпня близько 23:00 на Чернігівщині автівка влетіла в дерево. Загинули три людини, серед них – 16-річна дівчина.