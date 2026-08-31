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31 серпня 2026, 17:58

У Фінляндії російського бойовика засудили до 12,5 років ув'язнення за воєнні злочини на Луганщині

31 серпня 2026, 17:58
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Апеляційний суд Гельсінкі визнав громадянина РФ Яна Петровського, відомого за позивним "Славян" та ім’ям Воїслав Торден, винним у воєнних злочинах проти українських військовослужбовців на Луганщині у 2014 році. Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років і 6 місяців позбавлення волі

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Це перший випадок, коли винуватість російського бойовика у найтяжчих міжнародних злочинах, скоєних на території України, встановив суд іншої держави.

Суд встановив, що Торден був заступником командира диверсійно-штурмової групи "Русич". 5 вересня 2014 року він брав участь у засідці на українських військовослужбовців на Луганщині.

Під час нападу бойовики незаконно використали державний прапор України. Торден вів вогонь із ручного кулемета у напрямку українських військових.

Унаслідок засідки загинули 22 українські військовослужбовці, ще четверо дістали поранення.

Також суд встановив, що Торден зробив і поширив у соціальних мережах принизливу фотографію із загиблим українським військовим. Крім того, він публічно заявляв, що учасники "Русича" не братимуть українських військових у полон і не даватимуть їм пощади.

Розслідування та підтримання обвинувачення здійснювали фінські правоохоронці й прокурори. Українська сторона передала матеріали, зібрані в межах кримінального провадження в Україні, та забезпечила виконання запитів про міжнародну правову допомогу.

За участю фінських слідчих в Україні провели 13 допитів, дослідили фото- та відеоматеріали, а також провели комісійну судово-медичну експертизу.

Потерпілим і свідкам, які перебували в Україні, забезпечили можливість брати участь у засіданнях фінського суду в режимі відеоконференції.

"Ця справа – важливий практичний приклад застосування універсальної юрисдикції. Розслідування і підтримання обвинувачення здійснювали фінські правоохоронці та прокурори.

Українська сторона надала матеріали, необхідні для встановлення обставин злочинів, і забезпечила виконання запитів про міжнародну правову допомогу. Саме так має працювати міжнародна система відповідальності", — зазначили в Офісі Генерального прокурора.

В ОГП подякували фінським слідчим і прокурорам за професійну та принципову роботу, а також українським прокурорам, слідчим СБУ та експертам.

Окремо подякували потерпілим і свідкам, які через роки знову повернулися до пережитих подій та дали свідчення.

"Ці злочини були вчинені у 2014 році – задовго до повномасштабного вторгнення. Майже дванадцять років потому винуватість одного з їхніх учасників встановлено в іншій державі.

Ми й надалі використовуватимемо всі доступні правові механізми – українські суди, міжнародні інституції та національні суди держав-партнерів.

Для воєнних злочинців не має бути безпечних кордонів і безпечних юрисдикцій", — наголосили в Офісі Генерального прокурора.

Нагадаємо, що трьом учасникам НЗФ "Бєзлєра" повідомили про підозри. Йдеться про російське незаконне збройне формування.

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