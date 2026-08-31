На Кіровоградщині до суду скеровано справу за незаконну порубку 39 дерев на понад 800 тисяч гривень

Фото: прокуратура Кіровоградської області

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

Чоловіка обвинувачують у незаконній порубці дерев за попередньою змовою групою осіб, що спричинила тяжкі наслідки.

За даними слідства, чоловік разом зі спільником прийшов із бензопилами до лісу поблизу селища Гайдамацьке. Не маючи відповідних дозвільних документів, вони спиляли 39 дерев: 29 кленів, п’ять акацій та п’ять лип.

Зрубані дерева чоловіки розпиляли на колоди та підготували до вивезення. Однак на місці незаконної порубки їх виявили правоохоронці.

Згідно з висновком експертизи, сума збитків, завданих довкіллю, становить 815 154 гривні. Для їх відшкодування прокурор заявив цивільний позов до обвинуваченого на відповідну суму.

Дії чоловіка кваліфіковано за частиною 4 статті 246 Кримінального кодексу України. Матеріали щодо його спільника виділили в окреме кримінальне провадження.

Нагадаємо, що на Сумщині викрили фізичну особу-підприємця, якого підозрюють у незаконній вирубці дерев на орендованій земельній ділянці.