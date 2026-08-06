Фото: поліція

Аварія сталася в середу, 5 серпня, в Кременці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На перехресті доріг зіткнулися автомобілі IKSO Samand та Lexus ES 300.

Внаслідок аварії травми отримали шестеро людей – двоє водіїв та четверо пасажирів з обох авто. Серед постраждалих – 14-річний хлопець. Двох осіб госпіталізували, іншим надали меддопомогу на місці.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Триває розслідування.

Нагадаємо, 5 серпня на Львівщині зіткнулися автомобілі Volkswagen Passat та Audi А6. Загинув пасажир одного з авто, обох водіїв госпіталізували.