На Київщині підліток загинув на мотоциклі

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 15-річний хлопець керував мотоциклом LIFAN. Він на переїзді через залізничні колії не надав переваги в русі електропотягу, який рухався по маршруту Київ-Миронівка. В результаті сталось зіткнення.

На жаль, від отриманих травм підліток загинув на місці.

"Слідчі Обухівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження (ч. 2 ст. 286 ККУ). Досудове розслідування триває", - кажуть в поліцїі.

Нагадаємо, раніше на Київщині 17-річний хлопець на "ВАЗі", рухаючись заднім ходом, наїхав на 61-річну жінку, яка відпочивала біля водойми. Постраждалу госпіталізували.