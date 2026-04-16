16 квітня 2026, 22:15

В Україні зафіксовано понад 600 нападів на ТЦК: які регіони серед "лідерів"

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Від початку дії воєнного стану в Україні зафіксовано понад 600 нападів на представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час виконання ними службових обов’язків

Як передає RegioNews, про це повідомили у Національній поліції у відповідь на запит журналістів LIGA.net.

Станом на середину квітня 2026 року зафіксовано 620 нападів. Найбільше – на Харківщині (69), Києві (53) та на Дніпропетровщині (45).

У Волинській області було 39 нападів, у Львівській – 37, в Одеській – 36, у Чернігівській – 34, у Хмельницькій – 30, у Миколаївській та Рівненській – по 29, у Черкаській та Полтавській – по 26, у Київській – 24, в Івано-Франківській – 22, у Запорізькій – 20, у Тернопільській – 17, у Вінницькій та Закарпатській – по 16, у Чернівецькій – 15, у Житомирській – 14, у Сумській та Кіровоградській – по 11 та один випадок у Херсонській.

Правоохоронці фіксують різке зростання кількості нападів на представників ТЦК з кожним роком.

Як повідомлялось, протягом 2025 року українці подали близько 5 тисяч звернень до омбудсмана Дмитра Лубінця щодо порушення їхніх прав співробітниками ТЦК та СП під час мобілізаційних заходів.

напад суспільство мобілізація ТЦК бусифікація
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
