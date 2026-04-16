В Україні зафіксовано понад 600 нападів на ТЦК: які регіони серед "лідерів"

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Від початку дії воєнного стану в Україні зафіксовано понад 600 нападів на представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час виконання ними службових обов’язків

Як передає RegioNews, про це повідомили у Національній поліції у відповідь на запит журналістів LIGA.net.

Станом на середину квітня 2026 року зафіксовано 620 нападів. Найбільше – на Харківщині (69), Києві (53) та на Дніпропетровщині (45).

У Волинській області було 39 нападів, у Львівській – 37, в Одеській – 36, у Чернігівській – 34, у Хмельницькій – 30, у Миколаївській та Рівненській – по 29, у Черкаській та Полтавській – по 26, у Київській – 24, в Івано-Франківській – 22, у Запорізькій – 20, у Тернопільській – 17, у Вінницькій та Закарпатській – по 16, у Чернівецькій – 15, у Житомирській – 14, у Сумській та Кіровоградській – по 11 та один випадок у Херсонській.

Правоохоронці фіксують різке зростання кількості нападів на представників ТЦК з кожним роком.

Як повідомлялось, протягом 2025 року українці подали близько 5 тисяч звернень до омбудсмана Дмитра Лубінця щодо порушення їхніх прав співробітниками ТЦК та СП під час мобілізаційних заходів.