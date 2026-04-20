20 квітня 2026, 14:58

В Одесі військовий у СЗЧ погрожував перехожим і поранив дитину ножем

20 квітня 2026, 14:58
Фото: поліція
У неділю, 19 квітня, в Одесі патрульні затримали агресивного чоловіка, який влаштував дебош

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік не лише погрожував перехожим, а й поранив ножем дитину. Потерпілу дитину госпіталізували медики "швидкої".

Самого ж нападника поліцейські виявили на території приватного будинку, де він намагався сховатися. Під час затримання чоловік поводився вкрай агресивно та мав явні ознаки сп’яніння. Він продовжував висловлювати погрози на адресу оточуючих, тому патрульним довелося застосувати фізичну силу та кайданки, щоб його вгамувати.

Під час перевірки особи затриманого з'ясувалося, що він перебуває в розшуку як особа, яка самовільно залишив військову частину. Тож чоловіка передали представникам військової служби правопорядку.

За фактом нападу на дитину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

Нагадаємо, у лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час стрілянини в Голосіївському районі Києва. Таким чином внаслідок нападу загинули семеро людей.

"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
