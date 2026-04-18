У Києві поліція і ТЦК влаштували бійку зі стріляниною під час мобілізації
У столиці співробітники ТЦК стріляли та хотіли розбити вікно в автомобілі. Це все відбувалось на очах у поліцейських
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві-телеграм канали.
Поки що немає достовірного підтвердження, що це саме столиця, але користувачі пишуть, що інцидент мав місце саме у Києві.
У Київському ТЦК та СП ситуацію поки що не коментували.
Як повідомлялось, в Україні від початку дії воєнного стану зафіксовано понад 600 нападів на працівників ТЦК та СП. Найбільше таких інцидентів – на Харківщині (69), Києві (53) та на Дніпропетровщині (45).
