У Києві поліція і ТЦК влаштували бійку зі стріляниною під час мобілізації

У столиці співробітники ТЦК стріляли та хотіли розбити вікно в автомобілі. Це все відбувалось на очах у поліцейських

Поки що немає достовірного підтвердження, що це саме столиця, але користувачі пишуть, що інцидент мав місце саме у Києві.

У Київському ТЦК та СП ситуацію поки що не коментували.

Як повідомлялось, в Україні від початку дії воєнного стану зафіксовано понад 600 нападів на працівників ТЦК та СП. Найбільше таких інцидентів – на Харківщині (69), Києві (53) та на Дніпропетровщині (45).