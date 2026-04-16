На Прикарпатті судитимуть суддю, яка на Lexus на смерть збила пенсіонерів
Прокуратура скерувала обвинувальний акт щодо судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області. Йдеться про справу щодо смертельної ДТП
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.
Аварія сталась 31 жовтня минулого року в селі Фрага. Суддя за кермом Lexus UX250h рухалась зі швидкістю понад 80 км/год у межах населеного пункту та не зменшила її в центрі села. На нерегульваному переході вона збила місцевих жителів (чоловіки віком 62 та 63 років). Один із них загинув на місці, інший - отримав травми.
Жінку затримали, а потім повідомили про підозру. Тепер Івано-Франківський міський суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави понад мільйон гривень. Родичі потерпілих заявили цивільний позов на 4,8 мільйона доларів. Судді загрожує позбавлення волі до восьми років.
Нагадаємо, раніше на Волині у ДТП загинули двоє підлітків – легковик з’їхав на узбіччя, де кілька разів перекинувся. Поліцейські затримали водія – 17-річного хлопця.