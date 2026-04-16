На Прикарпатті судитимуть суддю, яка на Lexus на смерть збила пенсіонерів

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Аварія сталась 31 жовтня минулого року в селі Фрага. Суддя за кермом Lexus UX250h рухалась зі швидкістю понад 80 км/год у межах населеного пункту та не зменшила її в центрі села. На нерегульваному переході вона збила місцевих жителів (чоловіки віком 62 та 63 років). Один із них загинув на місці, інший - отримав травми.

Жінку затримали, а потім повідомили про підозру. Тепер Івано-Франківський міський суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави понад мільйон гривень. Родичі потерпілих заявили цивільний позов на 4,8 мільйона доларів. Судді загрожує позбавлення волі до восьми років.

