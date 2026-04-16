На Прикарпатье будут судить судью, которая на Lexus насмерть сбила пенсионеров

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Авария произошла 31 октября прошлого года в деревне Фрага. Судья за рулем Lexus UX250h двигалась со скоростью более 80 км/ч в пределах населенного пункта и не убавила ее в центре села. На нерегулируемом переходе она сбила местных жителей (мужчины 62 и 63 лет). Один из них погиб на месте, другой - получил травмы.

Женщину задержали, а затем сообщили о подозрении. Теперь Ивано-Франковский городской суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залогу более миллиона гривен. Родственники потерпевших заявили гражданский иск на 4,8 миллиона долларов. Судье грозит лишение свободы до восьми лет.

