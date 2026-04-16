16 апреля 2026, 19:20

На Прикарпатье будут судить судью, которая на Lexus насмерть сбила пенсионеров

Фото: Национальная полиция
Прокуратура направила обвинительный акт в отношении судьи Пидгаецкого районного суда Тернопольской области. Речь идет о деле о смертельном ДТП

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Авария произошла 31 октября прошлого года в деревне Фрага. Судья за рулем Lexus UX250h двигалась со скоростью более 80 км/ч в пределах населенного пункта и не убавила ее в центре села. На нерегулируемом переходе она сбила местных жителей (мужчины 62 и 63 лет). Один из них погиб на месте, другой - получил травмы.

Женщину задержали, а затем сообщили о подозрении. Теперь Ивано-Франковский городской суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залогу более миллиона гривен. Родственники потерпевших заявили гражданский иск на 4,8 миллиона долларов. Судье грозит лишение свободы до восьми лет.

Напомним, ранее на Волыни в ДТП погибли двое подростков – легковушка съехала на обочину, где несколько раз перевернулась. Полицейские задержали водителя – 17-летнего парня.

В Житомирской области в ДТП погиб 12-летний мальчик
16 апреля 2026, 16:25
В Польше опрокинулся микроавтобус с украинцами: в салоне был ребенок
16 апреля 2026, 15:40
В Ровенской области пьяный мотоциклист попал в ДТП: пострадала несовершеннолетняя
15 апреля 2026, 11:30
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Суд освободил из-под стражи подозреваемого в госизмене соратника Януковича
16 апреля 2026, 21:23
Воевать надо головой и технологиями, а не "мясом"
16 апреля 2026, 21:15
В Ровенской области директор строительной фирмы "заработал" более 2 миллионов из бюджета
16 апреля 2026, 20:45
Появились подробности о продвижении россиян в Харьковской области
16 апреля 2026, 20:25
На Львовщине ухилянтам продавали "билеты за границу" за 8 тысяч долларов
16 апреля 2026, 20:20
Графики отключений 17 апреля: будут ли выключать свет в пятницу
16 апреля 2026, 19:53
На Днепропетровщине друг семьи изнасиловал 12-летнюю девочку
16 апреля 2026, 19:45
В Сумской области мужчина работал на россиян за криптовалюту
16 апреля 2026, 18:55
НАБУ продолжает "охоту на Ермака" и провела дополнительные обыски в квартирах Миндича
16 апреля 2026, 18:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
