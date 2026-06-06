Ранкова атака на Запоріжжя: на автостоянці спалахнула пожежа, є постраждалі

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, зранку 6 червня внаслідок удару ворожого безпілотника сталася пожежа на автостоянці поблизу багатоквартирного будинку в одному з районів міста.

За попередньою інформацією, по медичну допомогу вже звернулися п’ятеро людей.

У місті триває повітряна тривога. Мешканців закликають перебувати в укриттях та безпечних місцях до відбою небезпеки.

Нагадаємо, 4 червня у Запоріжжі дрон влучив в тролейбус, який їхав центральним проспектом міста. Обійшлося без постраждалих.