Ранкова атака на Запоріжжя: на автостоянці спалахнула пожежа, є постраждалі
Російські війська вдруге за ранок атакують Запоріжжя безпілотниками – виникла пожежа
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, зранку 6 червня внаслідок удару ворожого безпілотника сталася пожежа на автостоянці поблизу багатоквартирного будинку в одному з районів міста.
За попередньою інформацією, по медичну допомогу вже звернулися п’ятеро людей.
У місті триває повітряна тривога. Мешканців закликають перебувати в укриттях та безпечних місцях до відбою небезпеки.
Нагадаємо, 4 червня у Запоріжжі дрон влучив в тролейбус, який їхав центральним проспектом міста. Обійшлося без постраждалих.
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