На Київщині Укрзалізниця екстренно зупиняла потяг через немовля
У пошкодженому російською атакою кафе Дніпра великий наплив клієнтів
Після похолодання в Україну повернеться потепління
16 квітня 2026, 16:25

На Житомирщині в ДТП загинув 12-річний хлопчик

Фото: Національна поліція
Аварія сталась 15 квітня на вулиці Довбиській у селі Наталії Довбиської громади. На жаль, загинула дитина

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 26-річний водій Ford Mondeo не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Автомобіль зіткнувся із деревом. Внаслідок ДТП від отриманних травм загинув 12-річни хлопчик. Жінку та малолітню дитину, які були пасажирами, госпіталізували.

Водій не постраждав. Перевірка показала, що він був за кермом п'яний. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

"Слідчі кваліфікували подію за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває", - повідомили в поліції.

Нагадаємо,на Прикарпатті п'яний мотоцикліст вилетів у кювет, загинув 16-річний хлопець. Трагедія сталась у Дзвиняцькій громаді. Правоохоронці розпочали розслідування.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
