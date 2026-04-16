На Житомирщині в ДТП загинув 12-річний хлопчик

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 15 квітня на вулиці Довбиській у селі Наталії Довбиської громади. На жаль, загинула дитина

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 26-річний водій Ford Mondeo не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Автомобіль зіткнувся із деревом. Внаслідок ДТП від отриманних травм загинув 12-річни хлопчик. Жінку та малолітню дитину, які були пасажирами, госпіталізували.

Водій не постраждав. Перевірка показала, що він був за кермом п'яний. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

"Слідчі кваліфікували подію за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває", - повідомили в поліції.

