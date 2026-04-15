На Рівненщині п'яний мотоцикліст потрапив у ДТП: постраждала неповнолітня

Фото з відкритих джерел

На Рівненщині судили хлопця, який вчинив ДТП на мотоциклі. На момент аварії він був нетверезим

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

ДТП сталась 5 серпня минулого року близько 23 години у селі Довге Поле на вулиці Центральній. 18-річний хлопець у п'яному стані керував мотоциклом МТ10-36. Він не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.

Внаслідок ДТП 16-річна пасажирка постраждала. Її госпіталізували множинними переломами тазу.

Тепер суд виніс вирок. Водію призначили покарання у вигляді року позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами строком на три роки.

