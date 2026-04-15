15 квітня 2026, 11:30

На Рівненщині п'яний мотоцикліст потрапив у ДТП: постраждала неповнолітня

Фото з відкритих джерел
На Рівненщині судили хлопця, який вчинив ДТП на мотоциклі. На момент аварії він був нетверезим

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

ДТП сталась 5 серпня минулого року близько 23 години у селі Довге Поле на вулиці Центральній. 18-річний хлопець у п'яному стані керував мотоциклом МТ10-36. Він не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.

Внаслідок ДТП 16-річна пасажирка постраждала. Її госпіталізували множинними переломами тазу.

Тепер суд виніс вирок. Водію призначили покарання у вигляді року позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами строком на три роки.

Нагадаємо,на Прикарпатті п'яний мотоцикліст вилетів у кювет, загинув 16-річний хлопець. Трагедія сталась у Дзвиняцькій громаді. Правоохоронці розпочали розслідування.

В Ірпені водій збив дитину на пішохідному переході
14 квітня 2026, 21:12
На Рівненщині жінка на Mazda збила дитину
14 квітня 2026, 12:00
На Волині у ДТП загинули двоє підлітків: 17-річного водія затримали
14 квітня 2026, 07:37
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
На Прикарпатті рятувальники допомогли 12-річному туристу, який травмувався в горах
15 квітня 2026, 11:52
На Львівщині під час пожежі в будинку загинуло подружжя
15 квітня 2026, 11:34
Chanel та Hermes в автобусі: на волинській митниці вилучили партію брендових сумок
15 квітня 2026, 11:18
У центрі Києва водій збив патрульного та протаранив автомобілі – поліція застосувала зброю
15 квітня 2026, 11:13
Грип, COVID-19 і ГРВІ: понад 109 тисяч нових випадків за тиждень
15 квітня 2026, 10:59
На Львівщині легковик вилетів у кювет та перекинувся: двоє людей у лікарні
15 квітня 2026, 10:57
У столичному ТРЦ чоловік упав із 5 поверху – він не вижив
15 квітня 2026, 10:45
На Полтавщині потяг збив жінку
15 квітня 2026, 10:38
На Закарпатті не пустили за кордон батька трьох дітей: він пішов до суду
15 квітня 2026, 10:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
