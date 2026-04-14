Так, 17-річний хлопець за кермом BMW не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, після чого автомобіль кілька разів перекинувся. Двоє пасажирів – 17-річний юнак та 16-річна дівчина – загинули на місці. Сам водій та ще двоє пасажирів не постраждали.

Поліцейські затримали водія. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вночі 12 квітня на Полтавщині легковик BMW зіткнувся з відбійником та перекинувся. Від отриманих травм 24-річний водій загинув на місці.