У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями: в салоні була дитина
Аварія сталась 15 квітня на автодорозі, що веде до Жешува, у місті Буди Ланьцутські Ланьцутського повіту. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
Попередньо, водій фургона Mercedes не впорався з керуванням. Він з'їхав з дороги та влетів у огорожу. В результаті мікроавтобус перекинувся. У салоні були українці: п'ятеро дорослих людей та 9-річна дитина. Водія та одного з пасажирів госпіталізували.
Тест показав, що водій не був п'яним. Тепер поліція буде з'ясовувати обставини ДТП.
Нагадаємо, раніше на трасі A81 між Ренном і Ле-Маном, в комуні Дегре (Франція) сталась аварія з автобусом, в якому були пасажири з України. Відомо, що внаслідок ДТП загинуло чотири людини, троє з яких є громадянами України.
