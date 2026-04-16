У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями: в салоні була дитина

Аварія сталась 15 квітня на автодорозі, що веде до Жешува, у місті Буди Ланьцутські Ланьцутського повіту. Правоохоронці розпочали розслідування

Попередньо, водій фургона Mercedes не впорався з керуванням. Він з'їхав з дороги та влетів у огорожу. В результаті мікроавтобус перекинувся. У салоні були українці: п'ятеро дорослих людей та 9-річна дитина. Водія та одного з пасажирів госпіталізували.

Тест показав, що водій не був п'яним. Тепер поліція буде з'ясовувати обставини ДТП.

Нагадаємо, раніше на трасі A81 між Ренном і Ле-Маном, в комуні Дегре (Франція) сталась аварія з автобусом, в якому були пасажири з України. Відомо, що внаслідок ДТП загинуло чотири людини, троє з яких є громадянами України.