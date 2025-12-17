14:04  17 грудня
В Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня
08:16  17 грудня
На Закарпатті чоловік погрожував підірвати прикордонний підрозділ
07:35  17 грудня
На Київщині внаслідок пожежі загинули дві людини
17 грудня 2025, 11:57

На Волині автомобіль збив на пішохідному переході двох жінок

17 грудня 2025, 11:57
Фото: поліція
ДТП сталася у вівторок, 16 грудня, близько 18:00 у Нововолинську

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

27-річний водій автомобіля Skoda збив на пішохідному переході двох людей.

Постраждалі – місцеві жительки 34 та 33 років. Жінок госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Раніше повідомлялося, що поліцейській, яка на службовому авто збила на смерть 6-річну дівчинку у Прилуках на Чернігівщині, обрали запобіжний захід.

