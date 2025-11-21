14:02  22 листопада
10:47  22 листопада
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
07:56  22 листопада
У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару
21 листопада 2025, 20:50

У Київській області п’яний чоловік кинув гранату в стіну під час сварки з дружиною

21 листопада 2025, 20:50
Фото: Національна поліція України
У Вишгородському районі правоохоронці встановлюють обставини нічного інциденту, під час якого чоловік погрожував дружині вибуховим пристроєм

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Правоохоронці Київської області розслідують інцидент у Вишгородському районі, де місцевий житель під час сімейної сварки погрожував дружині бойовою гранатою. Подія сталася в ніч на 17 листопада у селі Зорин Іванківської громади. За словами заявниці, конфлікт виник раптово, а її чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Поліція встановила, що 38-річний чоловік дістав із кишені гранату з запалом та висловлював погрози застосувати її проти дружини. Жінка зуміла вирвати запал із рук чоловіка. Після цього він кинув корпус гранати у стіну будинку, де боєприпас застряг. На місце прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група, які забезпечили безпеку та провели огляд приміщення.

Під час обшуку у житлі правоохоронці вилучили корпус ручної гранати Ф-1 та запал УЗРГМ-2. Чоловіка затримали та доставили до ізолятора тимчасового тримання. Йому оголошено підозру за незаконне придбання, перенесення та зберігання боєприпасів і вибухових пристроїв без відповідного дозволу. Крім того, поліцейські оформили адміністративні матеріали за фактом домашнього насильства.

За клопотанням слідства суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У межах кримінального провадження тривають необхідні експертизи та слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх деталей інциденту.

Нагадаємо, у Києві 35-річний чоловік влаштував розбійний напад на магазин на вулиці Михайла Стельмаха – коли його зупинила касирка, він передав їй гранату з висмикнутою чекою, а потім кинув "боєприпас" у смітник на вулиці, спричинивши вибух і паніку.

21 листопада 2025
07 серпня 2025
