На Київщині фура влетіла в опору мосту: загинув водій
ДТП сталася 31 жовтня на трасі Київ-Чоп у Бучанському районі
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій вантажівки MAN з причепом MS-Parts, рухаючись у напрямку Києва, врізався в опору мосту.
На жаль, від отриманих травм 39-річний водій загинув на місці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, ввечері 31 жовтня на Львівщині зіткнулися мікроавтобус та легковик. Внаслідок ДТП постраждали двоє пасажирів легковика.
31 жовтня 2025
