ДТП сталася в суботу, 1 листопада, близько 09:10 на трасі Київ-Чоп поблизу села Кругле у Рівненському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водійка авто Mazda, 48-річна жителька Києва, не дотрималась безпечної швидкості, не впоралась з керуванням та в’їхала у відбійник.

До лікарні госпіталізували водійку та пасажирку – 44-річну жительку столиці. У них діагностували переломи та забої.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

