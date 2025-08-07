Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід

Фото: Національна поліція

У селі Дрогомишль Яворівського району 6 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода, яка призвела до загибелі двох людей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 23-річний мотоцикліст, керуючи Kawasaki, здійснив наїзд на двох пішоходів — 32 та 35 років, жителів району.

Внаслідок зіткнення водій мотоцикла та 32-річний пішохід загинули на місці. Інший пішохід не постраждав.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

