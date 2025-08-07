На Львівщині водій Skoda збив пішохода: молодик загинув на місці
ДТП сталася в середу, 6 серпня, близько 22:00 у селі Дроговиж Стрийського району
Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій авто Skoda Rapid, 27-річний львів’янин, збив пішохода. Від отриманих травм 24-річний молодик, житель Вінницької області, загинув на місці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, 6 серпня на Львівщині 23-річний молодик на мотоциклі Kawasaki збив двох пішоходів. Мотоцикліст та 32-річний чоловік загинули на місці.
