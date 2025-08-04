Фото: ДСНС

Турист травмувався ввечері 3 серпня в лісовому масиві поблизу урочища Хитруватий села Бистрець на Верховинщині

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС .

Під час прогулянки гірською місцевістю 31-річний чоловік із Миколаївської області ушкодив ногу та потребував допомоги.

На місце виїхали гірські рятувальники. Вони надали постраждалому домедичну допомогу та транспортували його до населеного пункту, де передали медикам "швидкої".

Нагадаємо, у липні в Карпатах на популярному маршруті, що веде до гори Хом’як знайшли мертвим 25-річного туриста з Дніпра. Слідів насильницької смерті на тілі загиблого не виявили.