У Карпатах травмувався турист із Миколаївщини – йому допомогли рятувальники
Турист травмувався ввечері 3 серпня в лісовому масиві поблизу урочища Хитруватий села Бистрець на Верховинщині
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Під час прогулянки гірською місцевістю 31-річний чоловік із Миколаївської області ушкодив ногу та потребував допомоги.
На місце виїхали гірські рятувальники. Вони надали постраждалому домедичну допомогу та транспортували його до населеного пункту, де передали медикам "швидкої".
Нагадаємо, у липні в Карпатах на популярному маршруті, що веде до гори Хом’як знайшли мертвим 25-річного туриста з Дніпра. Слідів насильницької смерті на тілі загиблого не виявили.
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
На Тернопільщині судитимуть шахрая, який видурив у людей на майже 45 тисяч доларів
04 серпня 2025, 14:39Пожежа у львівському готелі: шестеро постраждалих, серед них — двоє дітей
04 серпня 2025, 14:35У Тернополі чоловік після конфлікту з колишньою дружиною підпалив її будинок
04 серпня 2025, 14:22На Буковині чоловік два роки утримував нелегальний гральний заклад: вирок суду
04 серпня 2025, 14:20Масштабна пожежа у приватній пекарні Кривого Рогу: загинули щонайменше троє людей
04 серпня 2025, 14:05На Тернопільщині водій BMW збив 16-річного хлопця
04 серпня 2025, 13:59У Криму знищено російські літаки: безпілотники СБУ атакували аеродром "Саки"
04 серпня 2025, 13:57Колесо відлетіло та вбило 15-річного велосипедиста: на Чернігівщині затримали 20-річного водія легковика
04 серпня 2025, 13:50Дрон влучив у будинок на Нікопольщині – постраждали мати й немовля, оприлюднено фото наслідків
04 серпня 2025, 13:49Історичне золото: 16-річний українець переміг у "Формулі-4" в Італії
04 серпня 2025, 13:36
04 серпня 2025
Прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій