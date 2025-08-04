Фото: ГСЧС

Турист травмировался вечером 3 августа в лесном массиве близ урочища Хитроватый села Быстрец на Верховинщине

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

Во время прогулки по горной местности 31-летний мужчина из Николаевской области повредил ногу и нуждался в помощи.

На место выехали горные спасатели. Они оказали пострадавшему домедицинскую помощь и транспортировали его в населенный пункт, где передали медикам "скорой".

Напомним, в июле в Карпатах на популярном маршруте, ведущем к горе Хомяк нашли мертвым 25-летнего туриста из Днепра. Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили.