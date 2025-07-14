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14 липня 2025, 15:45

У Карпатах знайшли мертвим 25-річного туриста з Дніпра

14 липня 2025, 15:45
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Фото: Телеграм/ДС: новини Дніпро
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Його тіло виявили туристи на популярному маршруті, що веде до гори Хом’як у Яремчанській громаді Івано-Франківської області

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Карпатах трагічно загинув молодий чоловік із Дніпра. За попередніми даними, слідів насильницької смерті на тілі не виявили. Для з'ясування остаточних причин смерті тіло направили до моргу на судово-медичну експертизу.

Як повідомили в поліції, загиблому було 25 років, він був мешканцем Дніпра. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з відміткою "нещасний випадок". Остаточна правова кваліфікація буде визначена після висновків судмедекспертів.

Обставини загибелі встановлюють слідчі. У гірській місцевості такі інциденти трапляються нерідко, тому рятувальники закликають туристів не вирушати в гори без відповідної підготовки та супроводу.

Нагадаємо, на Прикарпатті 10-річний турист травмувався на "Скелях Довбуша".

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