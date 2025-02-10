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10 лютого 2025, 13:09

На Харківщині шахраї виманили у громадян 250 тисяч гривень

10 лютого 2025, 13:09
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фото: freepik.com
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З початку лютого у Чугуївському районі Харківської області шахраї виманили у трьох громадян понад 250 тисяч гривень. За фактами скоєння шахрайств слідчі розпочали досудові розслідування

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Харківської області.

За словами правоохоронців, 3 лютого до Чугуївського районного управління поліції звернулася 70-річна жінка. Їй зателефонував невідомий та представився працівником банку. Після ряду банківських операцій із картки жінки зникло 29 тисяч гривень.

5 лютого до правоохоронців звернувся 37-річний чоловік. З його слів, на його ім'я невідома особа оформила кредит у вигляді криптовалюти на суму 350 доларів або 14 604 грн за поточним обмінним курсом.

Ще один з випадків шахрайства стався 7 лютого з 41-річним чоловіком під час купівлі авто через інтернет. Сплативши аванс за автомобіль, потерпілий втратив майже 120 тисяч гривень.

За кожним з фактів поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у столиці чоловік пограбував жінку, яка ховалася під час повітряної тривоги в підземному переході.

шахрайство шахраї поліція Чугуївська РВА Харківська область Харків
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