Фото: Нацполиция

На Прикарпатье мужчина с топором угрожал полицейской расправе. Это произошло во время совместного рейда полиции и ТЦК

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в Калушском районе. Сотрудники полиции вместе с представителями ТЦК проводили общий рейд. Местный мужчина начал угрожать полицейскому с топором.

Это произошло, когда у 56-летнего мужчины попросили проверить документы. К месту происшествия подошел его односельчанин с топором. Злоумышленник начал угрожать одному из правоохранителей физической расправой.

"По этому факту следователи Калушского районного отдела полиции начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины — угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения. Продолжается следствие", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Хмельницком мужчина ранил ножом патрульного. Он находился в розыске как уклоняющийся от мобилизации человек. Однако вместо того, чтобы поехать в ТЦК, он достал нож и угрожал полицейским и ранил одного из них.