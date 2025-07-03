На Прикарпатті туристи заблукали в горах
У вівторок, 1 липня, двоє мандрівників заблукали під час проходження туристичного маршруту на горі Гавор в Івано-Франківському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України в Івано-Франківській області.
Один із туристів зв’язався з надзвичайниками. Виявилося, що він із товаришем розділилися й заблукали. Гірські рятувальники оперативно знайшли мандрівників та супроводили їх до села Стара Гута.
"Звідки вони направилися до місця тимчасового проживання. Медичної допомоги не потребували", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Франківщині жителька Дніпропетровщини заблукала на Кривопільському перевалі під час мандрівки в горах.
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