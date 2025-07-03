На Прикарпатті туристи заблукали в горах

фото: ДСНС України в Івано-Франківській області

У вівторок, 1 липня, двоє мандрівників заблукали під час проходження туристичного маршруту на горі Гавор в Івано-Франківському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України в Івано-Франківській області.

Один із туристів зв’язався з надзвичайниками. Виявилося, що він із товаришем розділилися й заблукали. Гірські рятувальники оперативно знайшли мандрівників та супроводили їх до села Стара Гута.

"Звідки вони направилися до місця тимчасового проживання. Медичної допомоги не потребували", — йдеться в повідомленні.