Заблудились в горах: спасатели Ивано-Франковской области помогли трем туристам

фото: ГСЧС Франковщины

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Так, спасатели транспортировали на квадроциклах в село Явирнык мужчину 2001 года рождения с протезами обеих ног. Он почувствовал сильное истощение на горе Поп Иван Черногорский.

В помощи нуждалась и туристка из Киева. Вместе с двумя друзьями она попала под проливной дождь и грозу и потеряла ориентир в районе седловины между горами Данциж и Пожижевская. Спасатели отыскали группу и сопроводили ее на туристическую базу "Заросляк".

Еще один случай произошел на горе Малая Марышевская – ориентир потерял турист из Кропивницкого. На поиски отправилась группа спасателей из Ворохты, которая оперативно нашла мужчину.

В ГСЧС отмечают, что в ближайшие дни на западе Украины ожидаются грозы, град и шквалы. Туристам советуют внимательно следить за погодой и сообщать родным о своих маршрутах.

Напомним, недавно двое путешественников заблудились во время прохождения туристического маршрута на горе Гавор в Ивано-Франковском районе.