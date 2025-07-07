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07 июля 2025, 14:13

Пятеро травмированных в ДТП на Прикарпатье за выходные: подробности

07 июля 2025, 14:13
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фото: полиция Ивано-Франковской области
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Несколько ДТП в Ивано-Франковской области завершились травмированием людей

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

За прошедшие выходные дни на территории Ивано-Франковской области произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмировались пять человек.

Аварии зафиксировали в Яремче, Ивано-Франковске, Болеховской территориальной громаде и на Косовщине. В каждом из случаев пострадали водители или пассажиры, а транспортные средства получили механические повреждения.

Автомобіль після дорожньо-транспортної пригоди на Івано-Франківщині, липень 2025 рокуАвтомобіль після дорожньо-транспортної пригоди на Івано-Франківщині, липень 2025 рокуАвтомобіль після дорожньо-транспортної пригоди на Івано-Франківщині, липень 2025 року

На местах происшествия работали представители правоохранительных органов и следователи. По всем фактам возбуждены уголовные производства. Правоохранители устанавливают детали каждого инцидента и отмечают необходимость соблюдения правил дорожного движения, особенно в условиях осложненной ситуации на автодорогах области.

Ранее сообщалось, в Тернопольской области водитель Fiat не справился с управлением и опрокинулся.

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