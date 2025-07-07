фото: полиция Ивано-Франковской области

Несколько ДТП в Ивано-Франковской области завершились травмированием людей

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

За прошедшие выходные дни на территории Ивано-Франковской области произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмировались пять человек.

Аварии зафиксировали в Яремче, Ивано-Франковске, Болеховской территориальной громаде и на Косовщине. В каждом из случаев пострадали водители или пассажиры, а транспортные средства получили механические повреждения.

На местах происшествия работали представители правоохранительных органов и следователи. По всем фактам возбуждены уголовные производства. Правоохранители устанавливают детали каждого инцидента и отмечают необходимость соблюдения правил дорожного движения, особенно в условиях осложненной ситуации на автодорогах области.

Ранее сообщалось, в Тернопольской области водитель Fiat не справился с управлением и опрокинулся.