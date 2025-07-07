Пятеро травмированных в ДТП на Прикарпатье за выходные: подробности
Несколько ДТП в Ивано-Франковской области завершились травмированием людей
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
За прошедшие выходные дни на территории Ивано-Франковской области произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмировались пять человек.
Аварии зафиксировали в Яремче, Ивано-Франковске, Болеховской территориальной громаде и на Косовщине. В каждом из случаев пострадали водители или пассажиры, а транспортные средства получили механические повреждения.
На местах происшествия работали представители правоохранительных органов и следователи. По всем фактам возбуждены уголовные производства. Правоохранители устанавливают детали каждого инцидента и отмечают необходимость соблюдения правил дорожного движения, особенно в условиях осложненной ситуации на автодорогах области.
Ранее сообщалось, в Тернопольской области водитель Fiat не справился с управлением и опрокинулся.