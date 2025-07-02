В Івано-Франківській області сталася ДТП за участю двох автомобілів, є постраждалі
В Івано-Франківській області в селі Криворівня сталася ДТП за участю двох авто, травмовано водія та неповнолітню пасажирку
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Ранкове повідомлення про ДТП надійшло до поліції Верховинського району. Аварія сталася в селі Криворівня.
Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля "Опель Астра" виїхав на смугу зустрічного руху. Через це сталося зіткнення з автомобілем "Нісан Рок". В результаті аварії травми отримали сам водій "Опеля" та неповнолітня пасажирка автомобіля "Нісан". Обох постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
На місці події працює слідчо-оперативна група, яка проводить всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин ДТП.
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