На Прикарпатті жінки побилися через мову

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Поліція Івано-Франківської області розслідує конфлікт, який стався у містечку Яремче, через спілкування російською мовою

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківської області, передає RegioNews.

У поліції зазначили, що мешканка Коломиї повідомила про конфлікт з невідомою жінкою, яка нанесла їй тілесні ушкодження.

Конфлікт виник через спілкування російською мовою та відбувся на території місцевого водоспаду у Яремчі.

Заявниця від проходження судово-медичної експертизи відмовилася. Водночас вона просить встановити невідомих осіб жіночої статі і притягнути їх до відповідальності, оскільки вони ображали її нецензурними словами та били.

Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік убив 79-річну сусідку сокирою.