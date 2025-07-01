На Прикарпатті жінки побилися через мову
Поліція Івано-Франківської області розслідує конфлікт, який стався у містечку Яремче, через спілкування російською мовою
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківської області, передає RegioNews.
У поліції зазначили, що мешканка Коломиї повідомила про конфлікт з невідомою жінкою, яка нанесла їй тілесні ушкодження.
Конфлікт виник через спілкування російською мовою та відбувся на території місцевого водоспаду у Яремчі.
Заявниця від проходження судово-медичної експертизи відмовилася. Водночас вона просить встановити невідомих осіб жіночої статі і притягнути їх до відповідальності, оскільки вони ображали її нецензурними словами та били.
Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік убив 79-річну сусідку сокирою.
На Прикарпатті затримали підозрюваного у підпалі автоВсі новини »
30 червня 2025, 14:07
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
В Івано-Франківську депутатів закликають пройти психіатричну експертизу
01 липня 2025, 20:02На Київщині дитина залишилась сама в замкненій оселі
01 липня 2025, 19:50МВФ закликає Україну підвищити тарифи на комунальні послуги
01 липня 2025, 19:44Загинув командир 110 окремої механізованої бригади
01 липня 2025, 19:42"АрселорМіттал Кривий Ріг" ризикує зупинитися через найвищі в Європі ціни на світло
01 липня 2025, 19:30На Рівненщині зійшли з рейок вантажні вагони
01 липня 2025, 19:21Понад 200 тис. грн: киянина судитимуть за серію квартирних крадіжок на Полтавщині
01 липня 2025, 19:19На Полтавщині чоловіка на смерть збив тепловоз
01 липня 2025, 18:54Наслідки обстрілів РФ по Дніпропетровщині: знищені ферма і підприємства
01 липня 2025, 18:48
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни