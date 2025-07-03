На Прикарпатье туристы заблудились в горах

фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

Во вторник, 1 июля, двое путешественников заблудились во время прохождения туристического маршрута на горе Гавор в Ивано-Франковском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Один из туристов связался с чрезвычайниками. Оказалось, что он с товарищем разделились и заблудились. Горные спасатели оперативно нашли путешественников и сопроводили их в село Старая Гута.

"Откуда они направились к месту временного проживания. В медицинской помощи не нуждались", — говорится в сообщении.