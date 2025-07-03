На Прикарпатье туристы заблудились в горах
Во вторник, 1 июля, двое путешественников заблудились во время прохождения туристического маршрута на горе Гавор в Ивано-Франковском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Один из туристов связался с чрезвычайниками. Оказалось, что он с товарищем разделились и заблудились. Горные спасатели оперативно нашли путешественников и сопроводили их в село Старая Гута.
"Откуда они направились к месту временного проживания. В медицинской помощи не нуждались", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее во Франковщине жительница Днепропетровщины заблудилась на Кривопольском перевале во время путешествия в горах.
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