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01 липня 2025, 20:02

В Івано-Франківську депутатів закликають пройти психіатричну експертизу

01 липня 2025, 20:02
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Депутатів Івано-Франківська закликають пройти психіатричну експертизу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відповідну петицію на сайті Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

"Зважаючи на останні рішення Івано-Франківської міськради пропоную депутатам пройти психіатричну експертизу", - йдеться у тексті звернення.

Для розгляду петиції потрібно зібрати понад 200 підписів.

Нагадаємо, раніше Івано-Франківська міськрада звернулась до керівництва країни із закликом заборонити аборти та збільшити підтримку українських родин.

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петиції Івано-Франківськ Івано-Франківська область депутати експертиза
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