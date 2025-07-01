В Івано-Франківську депутатів закликають пройти психіатричну експертизу
Депутатів Івано-Франківська закликають пройти психіатричну експертизу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відповідну петицію на сайті Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.
"Зважаючи на останні рішення Івано-Франківської міськради пропоную депутатам пройти психіатричну експертизу", - йдеться у тексті звернення.
Для розгляду петиції потрібно зібрати понад 200 підписів.
Нагадаємо, раніше Івано-Франківська міськрада звернулась до керівництва країни із закликом заборонити аборти та збільшити підтримку українських родин.
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